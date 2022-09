Medina avisa funcionários públicos: proposta de aumentos vai incluir progressões

Na proposta de aumentos salariais que irá apresentar aos sindicatos da função pública, o Governo vai ter de ter em conta o aumento de despesa pública associado às promoções e progressões de carreiras que irão acontecer em 2023 e que o Ministério das Finanças calcula ser de 267 milhões de euros, avisou esta quarta-feira Fernando Medina. É mais um sinal dado pelo Governo aos funcionários públicos de que não devem contar com uma proposta de actualização geral dos salários em linha com a inflação deste ano.

Na audição parlamentar em que participou na manhã desta quarta-feira, o ministro das Finanças, perante as questões colocadas pelos partidos da oposição, não quis avançar com números para o aumento salarial que o Governo pretende realizar aos funcionários públicos no próximo ano, afirmando que “a proposta terá de ser apresentada em primeira mão aos sindicatos”.

Ainda assim, fez questão de assinalar que, nessa proposta, o Governo já vai ter em conta o esforço orçamental que, logo à partida, mesmo sem os aumentos, terá de ser feito pelo Estado ao nível das despesas com pessoal. Fernando Medina disse que “a ponderação da proposta salarial para a função pública terá três componentes: a actualização salarial, as progressões e promoções e a melhoria do posicionamento de algumas carreiras, nomeadamente a de técnico superior”.

O Ministério das Finanças, no Quadro de Políticas Invariantes que entregou na semana passada ao Parlamento, estima que, logo à partida, se irá registar um acréscimo das despesas com pessoal de 267 milhões de euros em 2023 devido às promoções e progressões na função pública. Para além disso, a entrada de novos efectivos conduzirá a um aumento de 169,9 milhões na despesa e a subida do salário mínimo nacional a um incremento de 117 milhões.

Deste modo, Fernando Medina está desde já a avisar que a margem para realizar um aumento geral dos salários está reduzida por estes outros acréscimos de despesa.

Já esta terça-feira, o primeiro-ministro também tinha deixado sinais de que a proposta a apresentar pelo Governo ficará longe de compensar integralmente o aumento de inflação deste ano. Em entrevista à TVI, para além de ter garantido que [os funcionários públicos] não vão com certeza ser aumentados 7,4% [valor da inflação estimado pelo Governo para 2022]”, o primeiro-ministro afirmou também que, na definição da política de rendimentos, se deve “tentar procurar chegar o mais rapidamente possível àquilo que é o objectivo de médio prazo de inflação da zona euro, ou seja, uma inflação de 2%”.

Na audição parlamentar, o ministro das Finanças voltou a defender que, relativamente aos pensionistas, não há nenhuma perda de poder de compra em 2023 face à aplicação da regra de actualização das pensões, mas sobre a variação que irá ser realizada ao Indexante de Apoios Sociais (IAS) – que serve de indexante para várias prestações sociais - Medina não revelou aquilo que o Governo pretende fazer. “Estamos a avaliar, tomaremos a decisão no tempo próprio”, afirmou o ministro, acrescentado que “o Governo tem feito e vai continuar a fazer o máximo que pode fazer pelos extractos mais vulneráveis da população”.

Perante as críticas feitas pelos partidos da oposição sobre a dimensão do programa de apoio às famílias apresentado na semana passada, Fernando Medina defendeu que aquilo que está a ser feito é uma devolução integral do IVA que o Estado irá arrecadar a mais este ano face ao que tinha sido previsto no OE (2481 milhões de euros de acordo com as contas das Finanças). E afirmou que, ao nível da despesa, o Estado também está a ser afectado com a inflação, revelando que há um aumento da despesa pública de “mais mil milhões de euros por causa do aumento da factura energética”.