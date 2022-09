Pizarro: sai mais um ex-socrático para a mesa do governo

É lastimável que uma dúzia de anos após a saída de Sócrates do poder, o PS ainda ache uma excelente ideia recorrer a boys com este rastro para servir o país.

“Oh, não, lá vem ele outra vez”, suspiram os leitores mais enfadados sempre que recordo as ligações dos actuais membros do governo, ou do presidente da Assembleia da República, ou de vários eurodeputados, aos tristíssimos tempos em que José Sócrates envenenava o país. Mas terão de admitir que o suspiro é reversível, e o problema é precisamente esse. Os leitores enfadados só suspiram hoje porque eu suspirei primeiro na sexta-feira: “Oh, não, lá vai António Costa meter outra vez no governo um grande amigo de Sócrates – e logo um daqueles que lhe levavam muesli à prisão.”