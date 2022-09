Lançamento da Ártemis I sofre mais um atraso de quatro dias

Há novo atraso no lançamento da Ártemis I. Na última quinta-feira, a NASA definia 23 de Setembro como a próxima meta para a terceira tentativa da descolagem da primeira missão do novo programa espacial norte-americano. Na madrugada desta terça-feira, a dez dias da data, os planos sofreram um adiamento de quatro dias. A próxima hipótese é a alternativa já anunciada: 27 de Setembro.

Havia três “se” por resolver na actualização da NASA na semana passada, em conferência de imprensa. O primeiro parece estar resolvido. A equipa técnica do foguetão Space Launch System (SLS) resolveu, ao longo deste fim-de-semana, a fuga de hidrogénio que impediu o lançamento da Ártemis I no dia 3 de Setembro. No entanto, só no segundo passo conseguirão verificar se está mesmo solucionado esse problema.

O segundo “se” é assim o teste de abastecimento que o foguetão mais poderoso que a NASA vai lançar ainda tem de passar. É um ensaio para o lançamento, em que o SLS vai ser abastecido com combustível (o hidrogénio líquido) de forma a garantir que o isolamento que substituíram durante a última semana está a funcionar. Estava marcado para dia 17 de Setembro, mas sofre agora quatro dias de atraso: passa para 21 de Setembro.

Aliás, este é também um dos motivos pelos quais é importante o foguetão manter-se na plataforma de lançamento. Os testes com hidrogénio líquido a temperaturas criogénicas (cerca de 252 graus Celsius negativos) só são possíveis no bloco de partida, dado que são necessárias infra-estruturas e sistemas de refrigeração complexos que só estão presentes neste local.

O terceiro “se” está no pedido de licença da NASA para ficar isenta de realizar novos testes aos sistemas de voo do SLS. Para este contratempo, não existem novidades. Depois de pedida esta isenção à Eastern Range, responsável pelas autorizações no lançamento de foguetões, a agência espacial norte-americana continua à espera de resposta.

Os ajustes anunciados em comunicado cancelam a primeira data possível de lançamento da Ártemis I, mas apontam uma nova hipótese (ainda em revisão e sem autorização dada): domingo, 2 de Outubro. No caso desta hipótese, a janela de lançamento seriam de quase duas horas (109 minutos), com possibilidade de descolagem entre as 19h52 e as 21h41.

Este período temporal é de resto mais extenso que o previsto para 27 de Setembro – a próxima data na agenda da Ártemis I. Se o voo do SLS avançar a 27 de Setembro, pode descolar entre as 16h37 e as 17h47 – uma janela de apenas 70 minutos.

O programa Ártemis é um dos mais ambiciosos desde a corrida espacial dos anos 1960 que colocou pela primeira vez um homem na Lua, na missão Apolo 11. Além do regresso à Lua (com a primeira mulher em solo lunar), a NASA quer dar o salto para Marte, sendo a Ártemis I a primeira etapa desta longa jornada de exploração espacial.

Nesta primeira missão, adiada já duas vezes no dia de lançamento, o foguetão SLS não leva astronautas a bordo – isso está reservado para a Ártemis II. Este é um teste de voo não tripulado em torno da Lua: um ensaio no espaço para garantir que tudo funciona correctamente.