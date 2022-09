Last mile ferroviária”: O que falta para trazer o comboio ao aeroporto do Porto?

Ermesinde, no concelho de Valongo, recebeu entre 26 e 28 de Agosto a primeira edição do “Entrelinhas - Festa do Ferroviário”.

No Entrelinhas ─ Festa do Ferroviário ─ o presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, perguntou o que faltava para chegar com a ferrovia pesada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Em distância física são cerca de dois quilómetros, mas o projecto, a acontecer, só para o final da década (integrado no eixo de alta velocidade Lisboa-Vigo). Neste Sobre Carris ouvimos os anfitriões da festa, José Manuel Ribeiro e Ana Maria Rodrigues, e alguns dos sons que marcaram esta conferência.

Siga o programa Sobre Carris no Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.