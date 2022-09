Seca: quase um quarto da Europa em estado de “alerta”

O mapa do Indicador Combinado de Secas mostra 21% do território europeu pintado a vermelho. A seca actual pode vir a ser o pior dos últimos cinco séculos no continente.

As condições de seca pioraram na maior parte da Europa no período de 11 a 20 de Agosto de 2022, revelam os novos dados publicados pelo Observatório Europeu da Seca (EDO) do Serviço de Emergência Copérnico.

De acordo com o Indicador Combinado de Secas, exposto no mapa divulgado esta quinta-feira, 21% do território europeu encontra-se em estado de “alerta” (mais 4% do que nos primeiros dias de Agosto). Este agravamento afectou sobretudo a França, onde quase toda a parte ocidental do país está em estado de “alerta”.

O stress hídrico que o continente enfrenta pode vir a ser o pior dos últimos cinco séculos. “Esta seca parece ser pior do que a de 2018, que era a pior desde o ano 1500. [Esta] é mais intensa, persistente e afecta uma área muito maior”, explicava ao PÚBLICO, no final do mês de Agosto, o cientista Andrea Toreti, do Centro de Investigação Comum (JRC, na sigla em inglês) da União Europeia.