Quase metade da Europa a sofrer com falta de água no solo

Esta cartografia europeia da seca revela que 45% do território europeu apresenta um défice de humidade no solo e 13% está mesmo em situação de “alerta”.

Este Verão pintou o mapa da Europa a laranja e vermelho, cores que servem de aviso ou alerta para situações de seca. A imagem acima revela que 45% do território está sob “Aviso”, ou seja, apresenta um défice de humidade no solo. Mais: 13% do espaço europeu estão em situação de “Alerta”, que consiste numa situação em que a cobertura vegetal já está a sofrer muito com a falta de água (stress hídrico) e há mesmo défice de vegetação.

Esta cartografia da seca, obtida a partir de dados do Observatório Europeu da Seca e do Serviço de Gestão de Emergências Copérnico, mostra os valores do Indicador Combinado de Secas em Julho de 2022. Além do vermelho e do laranja, há ainda, numa ordem decrescente de situação de seca, o amarelo, que indica défice de precipitação (ou seja, chuva). No que toca os estágios de recuperação, temos o branco a indicar recuperação total para condições normais, o amarelo-claro e o rosa-claro a apontar para recuperação temporária da humidade do solo e da vegetação, respectivamente.

Em Portugal, o ano hidrológico é o segundo mais seco desde 1931. Os valores de precipitação têm sido inferiores ao normal em quase todos os meses, à excepção de Março de 2022. Esta situação foi agravada pelas intensas ondas de calor que afectaram o continente no início deste Verão.