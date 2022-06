Escassez de água leva Espanha a reduzir caudais dos rios que entram em Portugal

A bacia hidrográfica do Guadiana em Espanha está a suportar a pior seca desde 1996. A reserva de água nas albufeiras no outro lado da fronteira é de apenas 30%, enquanto o Alqueva está nos 76%.

Pimenta Machado, vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), chegou ao debate realizado na sexta-feira, em Beja, sobre “Perdas de água: a insustentável realidade”, organizado pela Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água (CESDA), com uma “muito má notícia” para dar aos participantes no evento: “A precipitação atmosférica em Espanha é muito reduzida e falta água nas albufeiras.” Esta situação pode assumir dimensões “preocupantes” em Portugal já no próximo Verão, pois cerca de 70% da água que o país consome vem de Espanha através dos rios internacionais. E os caudais estão a reduzir.