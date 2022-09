O gigante naval Götheborg está em Lisboa para deixar os piratas em sentido

É o maior navio de madeira do mundo a navegar e está a caminho da China, recriando as viagens que o seu irmão mais velho fez no século XVIII. Mas por ora atracou em Alcântara, onde pode ser visitado até esta quinta-feira.

Um rapazinho com uma camisola do Sporting que lhe dá quase pelos joelhos vem a discutir com a irmã ligeiramente mais velha se aquele navio chega aos calcanhares de um barco de piratas. “Os piratas não existem”, atalha a rapariga, com aquele tom de seriedade que se adquire na infância quando as crianças julgam que já sabem muito do mundo.