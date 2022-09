EUA acusam Rússia de negociar rockets e munições com a Coreia do Norte

“O Ministério da Defesa russo está em vias de adquirir milhões de rockets e artilharia à Coreia do Norte para utilizar no campo de batalha na Ucrânia”, afirmou um responsável da Casa Branca.

Os serviços secretos norte-americanos concluíram que Moscovo está em vias de comprar milhões de rockets e munições à Coreia do Norte, avançou o jornal The New York Times. As autoridades norte-americanas confirmaram a notícia, mas esclareceram que não existe ainda qualquer indicação sobre a conclusão do negócio.

“O Ministério da Defesa russo está em vias de adquirir milhões de rockets e artilharia à Coreia do Norte para utilizar no campo de batalha na Ucrânia”, confirmou um responsável da Casa Branca, quando questionado sobre a notícia.

De acordo com o responsável, que pediu para não ser identificado, as compras indicam que os militares russos “continuam a sofrer de grave escassez de armamento na Ucrânia, devido, em parte, a controlos de exportação e às sanções”. “É expectável que a Rússia compre equipamento militar norte-coreano daqui em diante”, acrescentou.

A reportagem do The New York Times, publicada na noite desta segunda-feira, refere que as conclusões dos serviços secretos não incluíam qualquer detalhe sobre o que foi ou será comprado. “O que sabemos é que pode envolver literalmente milhões de munições, rockets e artilharia pesada vindos da Coreia do Norte”, acrescentou, ao final da tarde desta terça-feira, o porta-voz da Casa Branca John Kirby.

O diário norte-americano cita ainda funcionários da Administração Biden, que defendem que as intenções de compra de Moscovo mostram que as sanções dos Estados Unidos e restantes nações ocidentais já estão a afectar o país, limitando o seu poderio militar no terreno.

Nas últimas semanas, as tropas ucranianas têm estado empenhadas numa contra-ofensiva a Sul e em atingir as rotas de abastecimento russas, assim como locais de armazenamento de armas e munições.