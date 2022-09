Barack Obama ganha Emmy pela narração de série documental

O ex-Presidente norte-americano Barack Obama ganhou um Emmy pela narração da série documental da Netflix Os Parques Nacionais Mais Fascinantes do Mundo (Our Great National Parks, na versão original), anunciou no sábado a Academia Americana de Televisão. A cerimónia de entrega dos prémios vai acontecer no dia 13 de Setembro, mas os prémios menores são anunciados antes.

Esta não é a primeira vez que um antigo Presidente norte-americano recebe um Emmy. Em 1956, Dwight D. Eisenhower foi galardoado com um prémio honorário.

Depois de deixarem o cargo em 2017, Obama e a primeira-dama Michelle Obama escreveram, cada um, um bestseller e, além da fundação sem fins lucrativos, criaram uma empresa de produção que assinou um acordo com a Netflix no valor estimado de dezenas de milhões de dólares.

O primeiro documentário da sua empresa, American Factory, ganhou um Óscar de melhor longa-metragem documental e um Emmy pela realização, mas os prémios foram para os cineastas.

O sucessor de Barack Obama como Presidente, Donald Trump, não ganhou um Emmy pelo reality show The Apprentice, embora tenha sido nomeado duas vezes.

Outros nomeados na categoria de narradores incluem a antiga estrela da NBA Kareem Abdul-Jabbar (Black Patriots: Heroes Of The Civil War), a actriz vencedora de um Óscar Lupita Nyong'o (Serengeti II) e o veterano David Attenborough (The Mating Game).

O ex-Presidente norte-americano (2009-2017) também ganhou dois prémios Grammy anteriores, pelas versões áudio das suas memórias, A Audácia da esperança (The Audacity of Hope) e A origem dos meus sonhos (Dreams from My Father).

Entre outras distinções a Obama, está o Prémio Nobel da Paz após a vitória nas eleições presidenciais de 2008, pelos “extraordinários esforços para reforçar a diplomacia internacional e a cooperação entre os povos”.