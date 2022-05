“Estou a falar com o Jacob? Daqui fala o Barack Obama, lembras-te de mim?”

A imagem de uma criança a tocar no cabelo de Barack Obama correu o mundo. Jacob Philadelphia tem agora 18 anos e é finalista do ensino secundário — motivo pelo qual recebeu uma videochamada do antigo Presidente.

Foi durante uma visita à Sala Oval, com o seu pai, um ex-oficial da marinha que deixava o cargo no Conselho de Segurança Nacional do Governo dos EUA, que a imagem foi capturada. “O teu cabelo é igual ao meu?”, perguntaria Jacob Philadelphia, de cinco anos, a Barack Obama, então recentemente eleito para Presidente dos EUA. “Vai, podes tocar”, respondeu este, debruçando-se de seguida para que a criança pudesse satisfazer a sua curiosidade.

Foram três cliques, conta à revista americana People o ex-fotógrafo oficial de Obama, o luso-descendente Pete Souza. A segunda imagem, onde se vê o rapaz a tocar no cabelo do ex-Presidente — e que viria a ser designada de “Hair Like Mine” – ficou pendurada na Casa Branca durante largos anos como recordação e acabou mesmo por fazer história, correndo pelo mundo.

Volvidos 13 anos, e aproveitando o facto de Jacob ser finalista do secundário, o ex-Presidente dos EUA reatou o contacto com o jovem (agora com 18 anos) para o congratular e perguntar pelos seus planos futuros. “Daqui fala o Barack Obama, man. Lembras-te de mim?”, assim inicia a videochamada, que foi partilhada esta sexta-feira por Pete Souza no Instagram.

Estar presente na Sala Oval “foi um dos pontos mais importantes” da sua vida, admite Jacob durante a conversa, explicando que na altura pensava que Obama era simplesmente o chefe do seu pai e que só mais tarde veio a compreender a verdadeira posição de quem então afagara a cabeça para testar se tinham cabelo semelhante (a terceira foto de Souza, onde se vê Philadelphia a tocar no seu próprio cabelo, comprova que a curiosidade era mesmo genuína). Sobre a presidência de Obama, o finalista diz que foi “maravilhoso” ver alguém como representante máximo do país, “porque quando se vê que um outro negro está no topo, então deseja-se seguir o mesmo exemplo”.

Enquanto filho de um funcionário do Departamento do Estado, Jacob não tem tido uma casa fixa ao longo da sua juventude, já que viaja frequentemente. O que, por um lado, não foi fácil para a família, confessa, mas por outro deu-lhe a oportunidade de falar com várias pessoas de diferentes países e de assim poder “ver que ideais têm e como cada um quer mudar o mundo”.

Agora o plano é candidatar-se ao curso de Ciências Políticas na Universidade de Memphis, nos EUA, revela. “Penso que a visita à Casa Branca te inspirou claramente, espero eu”, comenta Obama, confirmando Jacob de seguida: “Sim, realmente inspirou”.

Apesar de ter sido apenas “uma de mil fotografias” que fez nesse dia em 2009, para Pete Souza “foi um daqueles pequenos momentos que cresceu à medida que os anos foram passando”.

O próprio Barack Obama, que diz recordar-se claramente do momento capturado na fotografia, atribui-lhe um significado especial. “A imagem materializou umas das minhas esperanças que tinha quando me candidatei à presidência”, sublinha no vídeo, nomeadamente a de que as pessoas possam “olhar para elas próprias de forma diferente”.