No coração de Castelo Branco, os vinhos Pessoa abrem a casa a todas as harmonias

Lívia Novais gosta de “coisas fora da caixa” e foi por uma coisa fora da caixa que se instalou em Castelo Branco – as Noites Azuladas, um ciclo de jazz anualmente promovido em vários locais do centro histórico. Uma noite, deparou-se com um concerto na “praça do [Museu] Cargaleiro, sob as estrelas” e pensou “Quero vir para aqui”. “Num mês, saímos do Alentejo.” O plural inclui o companheiro, Jorge Gonçalves, enólogo — estão aqui, no centro histórico de Castelo Branco, há sete anos, Lívia chegou do Brasil há nove. Na bagagem, formação de chef e de escanção: “Já há 15 anos que trabalhava só como escanção, mas quando monto o espaço vem de novo a ideia de criar e montar pratos”, explica, “voltei a poder pôr a mão na massa literalmente em tudo. Faço vinhos e comida para harmonizar. E montei tudo só com mulheres.”