Novo teste “pode acelerar o diagnóstico” do cancro do útero

Cientistas criaram um novo teste que pode fazer diminuir o número de mulheres que tem de fazer uma biopsia para saber se tem mesmo cancro do útero, ou seja, dá menos falsos positivos do que outros métodos. Em alguns países, estará disponível já em Novembro.

Uma equipa de cientistas anunciou que conseguiu desenvolver um novo teste que detecta com mais precisão o cancro do útero do que outros métodos que hoje são aplicados. O teste funciona através da recolha de amostras da vagina ou do colo do útero. O grupo de investigadores que o criou espera que este teste “possa acelerar o diagnóstico, ajudando as mulheres a serem tratadas mais depressa”.