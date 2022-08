"Levámos um soco, mas não nos deitou abaixo". Serra da Estrela tenta recuperar do pior incêndio dos últimos dez anos

Depois de semanas com o céu encoberto pelo fumo do violento incêndio que galgou encostas e encostas da serra, entre 6 e 17 de Agosto, chegar à Estrela num dia sem uma única nuvem no céu, totalmente pintado de azul, é um alívio. Se a entrada se der pelo lado de Gouveia, as consequências do fogo são uma realidade que demora a entranhar-se. Desta vez, as chamas não chegaram a esta encosta e a subida é feita entre o verde e o acastanhado de um terreno seco, já a prenunciar o Outono.

É preciso chegar ao topo e começar a descer em direcção a Manteigas, para que as primeiras encostas queimadas se anunciem. Para ver parte da encosta da margem direita do Zêzere pintada de negro, e ter, depois, as árvores queimadas e o solo de cinza mesmo ali ao lado do caminho, estendendo-se até ao troço da Estrada Nacional (EN) 232 que serpenteia pela serra, antes de chegar à vila.

Veja a reportagem completa.