BD desenhada por português Filipe Andrade nomeada para prémio em França

The Many Deaths of Laila Starr está nomeada para Melhor Banda Desenhada de 2022, prémio da Associação de Críticos e Jornalistas de BD de França. O vencedor será anunciado dia 12 de Setembro.

A obra The Many Deaths of Laila Starr, do autor indiano Ram V e desenhada pelo português Filipe Andrade, está nomeada para o prémio de melhor banda desenhada de 2022 pela Associação de Críticos e Jornalistas de BD de França.

A associação divulgou na segunda-feira as cinco obras de banda desenhada finalistas ao prémio e entre elas está de The Many Deaths of Laila Starr, editado originalmente nos Estados Unidos numa série curta de volumes pela Boom! Studios.

The Many Deaths of Laila Starr é uma história sobre vida e imortalidade, ambientada em Bombaim, onde a Morte é relegada para o mundo dos vivos. Ocupando o corpo de uma jovem rapariga, Laila Starr, a Morte fica a saber que a sua existência vai deixar de fazer sentido, por causa do nascimento de um bebé que, no futuro, descobrirá a imortalidade.

A banda desenhada, ainda inédita em Portugal, conta com desenho original de Filipe Andrade e cor de Inês Amaro, tendo já sido nomeada este ano para os prémios Eisner, nos Estados Unidos.

Filipe Andrade — há muito a trabalhar no mercado internacional para editoras estrangeiras — esteve nomeado para o Eisner de Melhor Desenhador e para Melhor Colorista, dividindo a nomeação nesta categoria com Inês Amaro.

O vencedor de melhor banda desenhada de 2022 pela Associação de Críticos e Jornalistas de BD de França será anunciado dia 12 de Setembro.

Para este prémio estão ainda nomeados Beta Ray Bill, de Daniel Warren Johnson, Monsters, de Barry Windson Smith, Raptor, de Dave McKean, e Saison de sang, de Simon Spurrier e Matias Bergara.

The Many Deaths of Laila Starr também está nomeado também para os prémios norte-americanos Harvey, que distinguem banda desenhada publicada nos Estados Unidos.

Para estes prémios, cujos vencedores serão anunciados a 7 de Outubro em Nova Iorque, está nomeado ainda o romance gráfico Balada para Sophie, de Filipe Melo e Juan Cavia.