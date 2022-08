Todos ao mar! Lagos chama para a festa do Banho 29, que “vale por vinte e nove banhos”

É uma tradição em vários pontos do país, mas em Lagos o célebre Banho do 29 de Agosto vai voltar em grande, após dois anos de suspensão: com recriações, comes e bebes, concertos, incluindo João Pedro Pais, e desfiles.

"É uma das tradições mais queridas do concelho” de Lagos, garante a autarquia. Por aqui é conhecido como Banho 29 (noutras zonas é o Banho do 29) e é uma tradição centenária: neste dia de Agosto, gentes das serras, dos campos e da costa faziam-se à praia para um mergulho abençoado. O banho permanece, agora mais como recriação história e com os trajes a condizer.

“As recriações históricas, os comes e bebes, os desfiles de trajes de banho tradicionais e muita animação musical” são os pontos altos em Lagos.

Na cidade, no Cais da Solaria, há concerto com João Pedro Pais. Na freguesia da Luz, há incluir três palcos a animar a noite.

Este banho, que se diz que “espanta os demónios e vale por vinte e nove banhos”, perde-se nos tempos: há quem refira “os ritos de fim do Verão”, ou a “herança árabe”, lembra a câmara lacobrigense.

Foto Banho 29 CM Lagos

O certo é que neste ano da graça de 2022, a festa começa cedinho com a recriação preparada pelo Centro de Estudos de Lagos ao longo da Avenida dos Descobrimentos e Praia da Batata.

No Cais da Solaria, ao fim da tarde há aulas de zumba, petiscos, animação e “o animado concurso de trajes de banho antigos”. Depois, entra em palco João Pedro Pais.

Foto Banho 29 Francisco Castelo

Na Praia da Luz, os festejos são organizados pelo Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense com o apoio da autarquia e espalham-se pelo Palco Sunset no Miradouro da Fortaleza (DJ Grod, The Protons e DJ Toy), Palco Tradicional na Avenida dos Pescadores (Ricardo Glória, Humberto Silva, Cláudio Rosário e DJ TobyOne) e Palco Praia (DJ Rythm, Dub Pistols Band e DJ China).

A autarquia informa ainda que os autocarros urbanos da rede A Onda serão gratuitos das 18h às 24h nesse dia.