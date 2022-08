Gasóleo volta a subir depois de oito semanas em queda

A tendência de descida do preço do gasóleo que se verificava há oito semanas consecutivas — olhando para os valores praticados nos cerca de 3300 postos de abastecimento nacionais a cada segunda-feira — foi interrompida esta semana, com uma subida do custo médio por litro para os 1,77 euros, mostram as estatísticas actualizadas diariamente pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Verifica-se uma subida de quatro cêntimos em relação à segunda-feira anterior, em que o preço por litro estava nos 1,73 euros. Como, pelo meio, o valor médio baixou para os 1,72 euros (foi esse o preço praticado de terça-feira a domingo) a diferença de domingo para segunda é de cinco cêntimos.

Os postos de abastecimento podem alterar os preços em qualquer dia da semana. Mas como a segunda-feira foi usada pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) como o dia de referência para monitorizar a evolução dos preços em Portugal (para comunicar o custo médio de venda ao público à Comissão Europeia), é possível fazer comparações semanais com base no valor praticado nesse dia.

A trajectória era de descida há oito semanas consecutivas, com o preço a recuar a cada segunda-feira desde 27 de Junho. Depois de chegar aos 2,08 euros a 20 de Junho, o preço caiu para os 2,07 euros na segunda-feira seguinte e entrou em Julho já abaixo do patamar dos dois euros, continuando a baixar até meados de Agosto, para agora voltar a encarecer.

Ao passar para os 1,77 euros está próximo dos valores médios praticados em meados de Maio.

Já o preço da gasolina simples continua a diminuir em termos semanais. O preço médio praticado esta segunda-feira recuou um cêntimo em relação à segunda-feira da semana passada, ao baixar de 1,79 euros por litro para 1,78 euros.

É a décima semana consecutiva de descida de preços da gasolina.

O custo deste combustível já está abaixo do valor que se verificava antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, a 24 de Fevereiro, o factor que fez agravar a escalada dos preços do petróleo e dos produtos refinados nos mercados internacionais para patamares historicamente elevados, agravando os preços no sector energético e dos combustíveis e contribuindo de forma decisiva para a subida da inflação. A diferença é de quatro cêntimos em relação ao preço de 23, 23 e 24 de Fevereiro.

Já o preço do gasóleo, apesar do recuo nas últimas semanas, continua num valor superior ao que se verificava antes da guerra na Ucrânia (está 11 cêntimos acima).