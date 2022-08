A espuma dos dias

1. Passámos uma semana a discutir o caso da contratação de Sérgio Figueiredo para o gabinete do ministro das Finanças, como se a sorte do país estivesse em causa. O PSD teve mais um pretexto para a voltar à carga com a sua palavra de ordem preferida: a maioria absoluta do PS é o poder absoluto do Governo do PS. A comunicação social fez do caso abertura dos telejornais e manchetes de jornais. Toda a gente bateu palmas quando o antigo jornalista desistiu do lugar no gabinete de Medina.