Medina continua a defender “necessidade” das funções que seriam para Sérgio Figueiredo

A pressão pública levou Sérgio Figueiredo a desistir de se tornar consultor de políticas públicas no Ministério das Finanças. O recuo do antigo director de informação da TVI recebeu conforto político de Fernando Medina, mas não silenciou os partidos da oposição. O ministro das Finanças declarou que as funções em causa servem a “melhoria da qualidade da decisão” e que são uma “necessidade específica” do seu Ministério, sugerindo que tenciona ter alguém a executar essas funções. O PÚBLICO tentou esclarecer esta questão junto do Ministério das Finanças, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.