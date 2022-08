O que posso ou não fazer durante a situação de alerta a partir de domingo?

Este domingo, a partir das 00h, o país entra a situação de alerta por causa do risco de incêndio e manter-se-á, pelo menos, até às 23h59 de terça-feira. Em comunicado, a Ministério da Administração Interna justifica a decisão, já anunciada sexta-feira, com base no risco de incêndio elevado e muito elevado que está previsto para grande parte do território.

A situação de alerta corresponde a um dos três níveis diferentes de resposta a acidentes graves ou catástrofes previstas na Lei de Bases da Protecção Civil (LBPC). Além do alerta (mais baixo), estão previstas ainda a situação de contingência (intermédio) e a situação de calamidade (mais grave).

Ao contrário das outras duas, a declaração de calamidade é da competência do Governo - depende da resolução do Conselho de Ministros e é declarada quando a “intensidade” da situação exige medidas “de carácter excepcional”, como aconteceu em vários momentos nos primeiros meses da pandemia covid-19.

Na lista de indicações do Governo, os trabalhos agrícolas só são permitidos depois do sol se pôr e até às 11h da manhã (horas em que a temperatura é menos elevada). Mas há mais regras.

O que posso fazer?

Continuam a ser permitidos os trabalhos de construção civil “desde que inadiáveis e que sejam adoptadas as adequadas medidas de mitigação de risco de incêndio rural";

Podem decorrer trabalhos de colheita de culturas agrícolas com a utilização de máquinas, nomeadamente ceifeiras debulhadoras, e a realização de operações de exploração florestal de corte, rechega e transporte, mas apenas entre o pôr-do-sol e as 11h e desde que sejam adoptadas medidas de mitigação de risco de incêndio rural. Além disso, a sua realização deve ser comunicada ao Serviço Municipal de Protecção Civil territorialmente competente.

desde que sejam adoptadas medidas de mitigação de risco de incêndio rural. Além disso, a sua ao Serviço Municipal de Protecção Civil territorialmente competente. Fora das proibições dentro da situação de alerta ficam os trabalhos associados à alimentação e abeberamento de animais, ao tratamento fitossanitário ou de fertilização, regas, podas, colheita e transporte de culturas agrícolas, mas apenas desde que as mesmas sejam de carácter essencial e inadiável e se desenvolvam em zonas de regadio ou desprovidas de florestas, matas ou materiais inflamáveis, e das quais não decorra perigo de ignição , ressalva o Governo.

O que é proibido?

Aceder, circular e permanecer no interior dos espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem;

​Fazer queimadas e queimas de sobrantes de exploração;

Realizar trabalhos nos demais espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal;

Usar fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas;

Proibida a extracção de cortiça por métodos manuais e a extracção de mel quando realizada com métodos de fumigação obtidos por material incandescente ou gerador de temperatura.

O que faz o Governo?

A acompanhar este quadro de medidas que se dirige à população, há um conjunto de medidas que cabem ao Governo e que pretendem reforçar o combate aos incêndios e aumentar a resposta das forças de protecção civil. São elas: