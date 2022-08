Incêndios: Grécia envia dois aviões pesados anfíbios para Portugal

A Grécia disponibilizou dois aviões pesados anfíbios para apoiarem no combate aos incêndios em Portugal na sequência do pedido de apoio ao Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia, anunciou este sábado o Governo.

O Ministério da Administração Interna (MAI) refere numa nota que os dois aparelhos, dois Canadair, devem chegar a Portugal no domingo à tarde, “sendo de imediato integrados no dispositivo” de combate a incêndios.

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um agravamento do risco de incêndio rural, o Governo determinou este sábado a declaração da situação de alerta no continente, que vai vigorar entre as 00:00 do dia 21 de Agosto e as 23:59 do dia 23 de Agosto.

A União Europeia (UE) anunciou, na quinta-feira, em comunicado, que já mobilizou neste “verão difícil” 29 aviões, oito helicópteros, 360 bombeiros e mais de uma centena de veículos para responder a pedidos de assistência em toda a Europa ao abrigo do Mecanismo Europeu de Protecção Civil.

A Comissão Europeia acrescentou que, “além disso, o serviço de cartografia de emergência por satélite “Copernicus” da UE foi activado para fogos florestais 46 vezes, por 15 países” e que “cerca de 150 bombeiros da Bulgária, Roménia, Alemanha, França, Finlândia e Noruega foram destacados para a Grécia em Julho e Agosto para apoiar os bombeiros locais”.