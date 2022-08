EUA enviam novo armamento para a Ucrânia, preparado para uma contra-ofensiva

Os Estados Unidos já começaram a enviar para a Ucrânia um novo pacote de armamento — o 19.º desde o início da invasão russa, em finais de Fevereiro —, desta vez com a particularidade de incluir equipamento destinado ao possível lançamento de um contra-ofensiva ucraniana em Kherson, no sul do país.

Segundo o Departamento de Defesa norte-americano, os combates nas regiões de Kherson e de Donetsk chegaram a um ponto de indefinição, com os russos a não conseguirem avançar de forma significativa, e com os ucranianos a serem incapazes de rechaçar a mais recente ofensiva do Exército russo no Leste da Ucrânia.

“Não estamos a ver uma reconquista significativa de território, mas constatamos que as posições russas foram enfraquecidas numa variedade de locais”, disse um alto funcionário do Pentágono, na sexta-feira, durante uma conferência por telefone com vários jornalistas.

“Neste momento, diria que se verifica uma total ausência de avanço no campo de batalha por parte dos russos. As tropas russas estão a diminuir de número”, disse o mesmo responsável, citado pelo New York Times sob a condição de anonimato.

Não é certo que o Exército ucraniano seja capaz — com, ou sem a ajuda dos EUA — de lançar uma contra-ofensiva em Kherson ou nas regiões do Leste do país; mas, para que isso possa acontecer, as tropas no terreno vão precisar de equipamento especial, como veículos blindados preparados para a desminagem de terreno, por exemplo.

O mais recente envio de armamento, no valor de 775 milhões de dólares (770 milhões de euros), inclui 40 veículos de desminagem; 50 Humvees para transporte de soldados; 1500 mísseis anti-tanque TOW, com um alcance de 3000 metros e 3750 metros; e mil mísseis anti-tanque Javelin.

Ao mesmo tempo, os EUA já começaram a enviar mísseis ar-terra HARM para a Ucrânia, que podem ser acoplados aos caças MiG de fabrico soviético usados pelos ucranianos. Estes mísseis têm como principal função a destruição dos radares de defesa aérea russos.

Segundo o Pentágono, o Exército ucraniano está também prestes a receber 16 lançadores de rockets HIMARS e 15 drones ScanEagle, que ajudam a detectar e a transmitir a localização de posições russas aos operadores no terreno.