Odemira: em São Luís as ruas e montras ganham vida com artistas e artesãos

Quem não gosta de um passeio de “ver as montras”? Mas estas “Montras” são especiais: a iniciativa pretende dar novo fôlego à aldeia nos dias de Verão e chamar visitantes. Até 3 de Setembro é passear a admirar ruas e lojas (mesmo as “já fechadas”).

No fim-de-semana, São Luís, no concelho de Odemira, viveu uma mostra artística de Verão que envolve “artes plásticas, artes visuais, cinema, música, performances, poesia, workshops, artesanato e uma mostra de produtos locais”. Mas este evento cultural, que chamou à terra “mais de 2000 pessoas”, segundo Sergio A. Maraschin, da organização, o movimento Transição São Luís, continua com uma exposição especial.

Pelas ruas e montras podem apreciar-se os projectos artísticos, que permanecem em exposição. “Em funcionamento ou há muito encerradas, as lojas da aldeia ganham assim nova vida, tornando-se espaços expositivos” que deram e continuam a dar a “conhecer, aos locais e visitantes, o pulsar criativo desta aldeia”, explica o movimento.

Segundo os organizadores, este é “um convite aberto para viver a aldeia de São Luís de uma forma diferente, vivenciar o potencial desta pequena comunidade e participar neste evento colaborativo, criado por todos e para todos”.

“A exposição dos trabalhos de artistas, artesãos e convidados” é visitável até 3 de Setembro.

Foto "Montras de São Luís"

A iniciativa do movimento Transição São Luís conta com o apoio de entidades da terra (Junta de Freguesia, Casa do Povo, Sociedade Musical e Recreativa São Luizense) e autarquia de Odemira.

Mas, mais relevante, é o necessário apoio e envolvimento da comunidade local, incluindo várias associações e grupos de dinamização cultural, como sejam Cultivamos Cultura, Ateneu do Catorze, Fundação O Cerro, 3 Em Pipa Grupo de Teatro, Destilaria do Ferrador, Ar´Terra Bistrô e Bioshop Beterraba ​.

A freguesia, com cerca de dois mil habitantes, é marcada pela “imponência da serra de São Domingos, o rio Mira e a ribeira do Torgal”, explica a autarquia de Odemira. Localizada no interior odemirense, fica a menos de 20 minutos da mais turística Vila Nova de Milfontes ou da vila sede de concelho. Mais perto ainda, Cercal do Alentejo (Santiago do Cacém), a uns 12km.