Foz do Douro: no domingo, o Cortejo de Traje de Papel marcha até ao mar

São mais de 400 figurantes e o cortejo termina com o tradicional “banho santo” na Praia do Ourigo;: é para lavar “corpo e alma” sob a bênção de São Bartolomeu.

Cerca de 400 figurantes vão participar no Cortejo de Traje de Papel que no domingo regressa às ruas da Foz do Douro, no Porto, para celebrar a língua portuguesa depois de dois anos de interregno devido à covid-19.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Tiago Mayan, adiantou hoje que vão participar “perto de 400 figurantes” de várias colectividades no tradicional cortejo que, depois de dois anos de interregno, regressa no domingo, a partir das 10h30, “em pleno” às ruas da Foz do Douro.

“Também já tivemos um grande “feedback” do público em geral que está ansioso para poder ver este cortejo de regresso”, afirmou.

O Cortejo do Traje de Papel terá início no Jardim das Sobreiras (Cantareira) e irá percorrer o Passeio Alegre, a Rua do Coronel Raúl Peres, a Rua da Senhora da Luz e a Rua de São Bartolomeu, terminando com um banho no mar na praia do Ourigo onde se desfazem as vestes de papel.

Este ano, o Cortejo do Traje de Papel vai celebrar “A Língua Portuguesa”, trazendo as colectividades temas como “Saudade”, “Provérbios”, “Lusofonia” e o “Centenário de Saramago”.

Fotogaleria Cortejo do Traje de Papel Tradição única no Mundo regressou neste domingo à Foz do Douro, no Porto. O momento alto das Festas de São Bartolomeu.

“Achámos que era importante trazer um tema abrangente para permitir dar largas à imaginação aos blocos participantes. É um tema que merece ser celebrado e é abrangente para criar muita variedade nos subtemas de cada bloco”, salientou Tiago Mayan, adiantando que o bloco da Junta de Freguesia irá “percorrer a história da língua portuguesa, desde as suas origens, incorporações e a sua própria evolução, associada à palavra saudade”.

No domingo, os figurantes terminam o cortejo com o tradicional “banho santo” na Praia do Ourigo, banhando-se e “lavando corpo e alma” sob a bênção de São Bartolomeu, cujo dia se celebra a 24 de Agosto.

O cortejo do Traje de Papel é o “ponto alto” das várias actividades que tem vindo a ser desenvolvidas pela união de freguesias sob a égide “Verão é na União”, estando previstas várias actividades desportivas e tertúlias até ao mês de Setembro.