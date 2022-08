Anne Heche morreu por inalação de fumo e queimaduras, determinou a autópsia

A actriz estava em morte cerebral, na sequência de um acidente de automóvel. O suporte de vida foi desligado a 14 de Agosto. A polícia de Los Angeles assegura que já encerrou a investigação sobre as causas do despiste.

A actriz Anne Heche morreu de um acidente, determinou oficialmente a autópsia. O departamento de medicina legal do condado de Los Angeles informou que as causas de morte da norte-americana de 53 anos foram inalação de fumo e queimaduras, avança a revista People.

Como tal, parecem não restar dúvidas de que o trágico despiste de 5 de Agosto tenha sido mesmo um acidente. Além das queimaduras e inalação de fumo, Heche sofreu uma “fractura do esterno”, causada pelo impacto, o que também desempenhou um “papel significativo” na condição da actriz, explicam os especialistas.

De acordo com a Biblioteca de Medicina norte-americana, nos acidentes de viação, as fracturas do esterno acontecem tipicamente como consequência do impacto do tronco contra o volante. Crê-se que 60 a 90% deste tipo de lesões seja mesmo causada por despistes, sobretudo graças ao uso dos cintos de segurança, que aumentam a pressão naquela zona do corpo durante o embate.

À People, o departamento da polícia de Los Angeles garantiu que não haverá mais qualquer investigação sobre as circunstâncias do acidente — que estava já a ser investigado antes da morte da actriz ter sido declarada.

De acordo com o que se sabe, Anne Heche ficou em estado grave imediatamente após o embate do seu Mini Cooper contra, primeiro uma garagem e depois uma casa, acabando por quer o carro, quer a casa se terem incendiado. No local, combaterem o fogo mais de meia centena de bombeiros. Sem actividade cerebral aparente, a actriz foi mantida em suporte de vida até ter sido feita uma avaliação dos seus órgãos.

A família anunciou a morte cerebral de Anne Heche a 12 de Agosto, mas só dois dias depois, no domingo, dia 14, foi desligado o suporte de vida. Para o estado da Califórnia, não há dúvidas quanto à data da morte de Heche: a lei diz que quando há uma “cessação irreversível de todas as funções do cérebro, incluindo o tronco cerebral, [o indivíduo] está morto”.

Num comunicado divulgado na passada sexta-feira, o filho mais velho da actriz, Homer Laffoon, lamentava a morte da mãe. “O meu irmão Atlas e eu perdemos a nossa mãe”. “Após seis dias de oscilações emocionais quase inacreditáveis, fico com uma tristeza profunda e sem palavras... Descansa em paz mãe, amo-te”, escreveu.

A família e os amigos também emitiram uma nota em que lamentavam o desfecho da vida de Anne Heche, citou a Variety: “Hoje perdemos uma luz brilhante, uma alma gentil e alegre, uma mãe amorosa e uma amiga leal.”

Anne Heche ficou conhecida nos anos 1990, tendo protagonizado filmes como Seis Dias, Sete Noites, com Harrison Ford, ou Sei o que Fizeste no Verão Passado. Na mesma altura, manteve um relacionamento com a apresentadora Ellen DeGeneres. Depois de se separarem, casou com o operador de câmara Coleman Laffoon de quem se divorciaria pouco tempo depois. A última relação amorosa que se conhece da artista é com James Tupper, co-protagonista da série O Amor no Alasca.

Era mãe de dois rapazes, Homer e Atlas, de 20 e 13 anos, fruto dos relacionamentos com Laffoon e Tupper, respectivamente.