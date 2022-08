Morreu Anne Heche, aos 53 anos, uma semana depois de um acidente de carro

A actriz norte-americana Anne Heche morreu, uma semana depois de ter ficado gravemente ferida num acidente de automóvel. A notícia foi confirmada pela família, cita o The Guardian.

Anne Heche tinha 53 anos e dois filhos. A actriz estava em coma e a família já tinha avançado que não deveria sobreviver aos ferimentos causados. “Infelizmente, devido ao acidente, Anne Heche sofreu uma grave lesão cerebral anóxica e continua em coma, em estado crítico. Não se espera que sobreviva”, referia o comunicado desta sexta-feira.

Agora, numa nova comunicação, a família informa que o suporte de vida foi retirado. A actriz estava em morte cerebral. “Hoje perdemos uma luz brilhante, uma alma gentil e alegre, uma mãe amorosa e uma amiga leal”, disse um representante da actriz à revista People.

“Anne fará muita falta, mas ela vive através dos seus lindos filhos, do seu trabalho icónico, da sua defesa apaixonada, da sua bravura por permanecer sempre firme à sua verdade, espalhando a sua mensagem de amor e aceitação. Continuará a ter um impacto duradouro”, acrescenta o comunicado citado pela revista norte-americana.

Anne Heche ficou em estado crítico depois de o carro em que seguia, na passada sexta-feira, se ter despistado e embatido contra uma habitação no bairro residencial de Mar Vista, Los Angeles, EUA.

Segundo as autoridades, o veículo circulava a alta velocidade no momento em que saiu da estrada e colidiu primeiro contra uma garagem de um complexo de apartamentos e depois contra uma residência. Heche foi levada para um hospital de Los Angeles com queimaduras e uma grave lesão cerebral, divulgou a família.

“Há muito tempo que ela escolheu doar os seus órgãos. Está a ser mantida em suporte de vida para determinar se algum dos órgãos é viável”, lia-se na nota da família, conhecida esta manhã. No mesmo texto eram feitos agradecimentos a todos os que mostraram preocupação com a saúde da actriz, assim como à equipa médica e de enfermagem do hospital West Hills.

Colheita de sangue

O acidente em que a actriz esteve envolvida deu origem a um incêndio e foram mobilizados para o local 59 bombeiros, que demoraram mais de uma hora para extinguir totalmente as chamas do veículo, que ficou praticamente destruído.

Segundo a People, antes do acidente, Anne Heche esteve num salão de cabeleireiro, a três quilómetros do sítio onde se deu o acidente, onde queria comprar uma peruca azul eléctrico, acabando por adquirir uma vermelha, contou Richard Glass, proprietário da Glass Hair Design.

Ao Los Angeles Times, o empresário disse que a actriz falava de uma maneira entaramelada. Na quinta-feira, a polícia disse à CNN que estava a investigar se Heche estava sob o efeito de substâncias como álcool ou drogas no momento do embate e, para isso, foi feita uma colheita de sangue.

A actriz ficou conhecida nos anos 1990, tendo protagonizado filmes como Seis Dias, Sete Noites, com Harrison Ford, ou Sei o que Fizeste no Verão Passado. Na mesma altura, Anne Heche manteve um relacionamento com a apresentadora Ellen DeGeneres — que assim que soube do acidente, publicou no Twitter os seus votos de melhoras e de respeito para com a família e os amigos —, entre 1997 e 2000.

This is a sad day. I'm sending Anne's children, family and friends all of my love. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) August 12, 2022

A actriz é mãe de dois rapazes, Homer e Atlas, de 20 e 13 anos, fruto dos relacionamentos com o operador de câmara Coley Laffoon e do actor James Tupper, respectivamente. Nas redes sociais, a actriz publicou sempre mensagens de como amava os seus filhos, que frequentemente a acompanhavam em eventos sociais.

Em 2001, a actriz publicou um livro de memórias intitulado Call Me Crazy, onde revelava como cresceu num ambiente atribulada. Anne era a mais nova de cinco filhos e a família mudou de casa 11 vezes durante a sua infância. Aos 13 anos, o pai morreu de Sida, contraída com parceiros do mesmo sexo.

No mesmo livro, a actriz alegou que, em criança, o pai a violou repetidamente, levando-a a contrair herpes genital. Anne escreveu que foi “louca” os primeiros 31 anos da sua vida por causa deste trauma. Contudo, outros membros da família contestaram esta acusação, informa o The Guardian.

Três meses depois da morte do seu pai, o irmão Nathan morreu num acidente de automóvel. Para Anne tratou-se de suicídio. Pouco tempo depois, a actriz afastou-se da mãe.