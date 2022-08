Bombeiro de Óbidos morre de “doença súbita” ao combater incêndio nas Caldas da Rainha

O subchefe dos Bombeiros Voluntários de Óbidos morreu enquanto combatia as chamas nas Caldas da Rainha. O bombeiro morreu no local, apesar das tentativas de socorro, vítima de um enfarte agudo do miocárdio.

Um bombeiro morreu esta quarta-feira enquanto combatia as chamas nas Caldas da Rainha, vítima de doença súbita. Carlos Antunes, subchefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Óbidos, ainda recebeu assistência dos camaradas e da VMER, mas acabou por morrer no local.

A informação foi confirmada ao PÚBLICO pelos Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha.

Através do Facebook, os Bombeiros de Óbidos informaram com “muita dor e consternação” que Carlos Antunes morreu na sequência de um enfarte agudo do miocárdio. A Protecção Civil tinha referido que o bombeiro morrera de “doença súbita”.

“Partiu um dos nossos, um dos melhores operacionais, um dos que mais disponibilidade dava ao Corpo de Bombeiros, um dos que estava sempre presente para ajudar e tantos, mas tantos incêndios ajudou a extinguir”, lê-se na publicação. O operacional, que pertenceu à corporação durante 35 anos, “faleceu a fazer o que mais amava na vida”.

O ministro da Administração Interna emitiu uma nota de pesar, na qual endereça os seus “sentidos pêsames à família, aos amigos, ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Óbidos e a todos os bombeiros e agentes de protecção civil que combatem os incêndios em Portugal”.

Segundo o Comando Nacional da Protecção Civil, Carlos Antunes terá sido socorrido no local pelos bombeiros e pela VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação). Apesar das tentativas, o operacional acabou por perder a vida.

O ministro José Luís Carneiro aproveitou ainda para deixar uma “palavra de profunda gratidão” em nome do Governo. “Neste momento de tristeza e de consternação para todos os portugueses deixo, em nome do Governo, uma palavra de profunda gratidão a todos os homens e mulheres que colocam a sua vida em risco para defender a vida dos seus concidadãos, dos seus bens e do património natural do nosso país”.

O Presidente da República também já apresentou “as mais sentidas condolências” à família do subchefe Carlos Antunes. Marcelo Rebelo de Sousa tenciona estar presente nas cerimónias fúnebres, lê-se no site da presidência da república.

O incêndio em Landal, no concelho das Caldas da Rainha, distrito de Leiria, teve início esta quarta-feira pelas 13h45. Pelas 16h, 200 operacionais combatiam as chamas no local, socorridos por 55 veículos e sete aeronaves. Esta ocorrência, ainda em curso, é considerada uma das mais preocupantes do dia, segundo o site da Protecção Civil.