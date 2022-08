Dois filmes e uma co-produção portuguesa competem no Festival de Cinema de Toronto

As curtas-metragens O Homem do Lixo ?, de Laura Gonçalves, e Ice Merchants , de João Gonzalez, assim como a co-produção portuguesa L’ombre des papillons , da realizadora marroquina Sofia El Khyari, integram a selecção oficial da 47.ª edição do festival.

As curtas-metragens portuguesas O Homem do Lixo​, de Laura Gonçalves, e Ice Merchants, de João Gonzalez, assim como a co-produção portuguesa L'ombre des papillons, da realizadora marroquina Sofia El Khyari, integram a selecção oficial do 47.º Festival Internacional de Cinema de Toronto, que decorre em Setembro no Canadá.

O Homem do Lixo é o mais recente filme escrito e realizado em nome próprio por Laura Gonçalves, depois de em 2017 ter co-assinado a curta Água Mole, com Alexandra Ramires. A obra parte da história de vida “do tio Botão”, que trabalhou emigrado em França como homem do lixo, lê-se na sinopse.

O filme produzido pela BAP – Animation Studios ganhou o Prémio Melhor Curta-metragem Portuguesa no Monstra – Festival de Animação de Lisboa, e conquistou o Grande Prémio do júri profissional e o Prémio do Público do festival Animafest Zagreb, na Croácia.

Ice Merchants, de João Gonzalez, é sobre um pai e um filho que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de pára-quedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

O filme, do qual João Gonzalez assina igualmente o argumento e a banda sonora, venceu este mês o prémio de melhor curta-metragem de animação no Festival Internacional de Cinema de Melbourne, na Austrália. Antes, já tinha sido distinguido na Semana da Crítica do Festival de Cannes, em França, no Festival de Guadalajara, no México, no Motovun Festival, na Croácia, e no Curtas Vila do Conde.

Nascido no Porto, em 1996, João Gonzalez é realizador, animador, ilustrador e músico, com formação clássica em piano. Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, e estudou no Royal College of Art, em Londres, depois de terminados os estudos na Escola Superior de Media Artes e Design.

L'ombre des papillons, de Sofia El Khyari, conta por sua vez a história de uma mulher que “numa floresta misteriosa é lentamente atraída para um devaneio nostálgico enquanto observa borboletas”. O filme foi apresentado este mês no Festival de Cinema de Locarno, na Suíça.

O 47.º Festival Internacional de Cinema de Toronto decorre de 8 a 18 de Setembro.

Anteriormente já tinha sido anunciado que o filme português Fogo-Fátuo, de João Pedro Rodrigues, a co-produção luso-brasileira Mato Seco em Chamas, de Joana Pimenta e Adirley Queirós, e Pacifiction, do espanhol Albert Serra, com co-produção portuguesa via Rosa Filmes, iriam integrar a programação deste ano.

A programação integra também filmes como Saint Omer, de Alice Diop, No Bears, de Jafar Panahi, The Lost Kingdom, de Stephen Frears, Empire of Light, de Sam Mendes, The Fabelmans, de Steven Spielberg, My Policeman, de Michael Grandage, e The Whale, de Darren Aronofsky.

O 47.º TIFF inicia-se a 8 de Setembro com The Swimmers, um drama de Sally El Hosaini inspirado na história de duas irmãs sírias, desde que fugiram da guerra até à sua participação nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.