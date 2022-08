Filme de João Gonzalez vence prémio de melhor “curta” de animação no festival de Melbourne

Ice Merchants , do realizador e músico nascido no Porto, continua a somar troféus e apresentações em festivais internacionais.

O filme português Ice Merchants, de João Gonzalez, venceu o prémio de melhor curta-metragem de animação na competição do Festival Internacional de Cinema de Melbourne, segundo a decisão do júri do certame, anunciada na cidade australiana.

Este é “o terceiro prémio qualificante” do filme do realizador português, candidato a uma nomeação aos Óscares da Academia, destaca a Agência da Curta-Metragem, que representa a obra, “sublinhando o seu lugar na lista restrita de elegíveis aos galardões de Hollywood para 2023”.

A curta-metragem Ice Merchants já foi distinguida na Semana da Crítica do Festival Cannes deste ano, no festival de Guadalajara, no México, no Motovun Festival, na Croácia, e no festival Curtas de Vila do Conde.

O filme é sobre um pai e um filho que produzem gelo na casa inóspita onde vivem e de onde saltam todos os dias de pára-quedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

Nascido no Porto, em 1996, João Gonzalez é realizador, animador, ilustrador e músico, com formação clássica em piano. Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e estudou no Royal College Art, em Londres, depois de terminados os estudos na Escola Superior de Media Artes e Design.

Os seus primeiros filmes, Nestor e The Voyager, foram realizados ainda no contexto académico, somando mais de 20 prémios e mais de 130 selecções oficiais em festivais de cinema, informa a Agência da Curta Metragem.

Em Ice Merchants, João Gonzalez é também o autor do argumento e da banda sonora.

O realizador “tem um grande interesse em combinar o seu background musical com a sua prática em animação, assumindo sempre o papel de compositor e por vezes de instrumentista nos filmes que realiza, ocasionalmente acompanhando-os com performances ao vivo”, adianta ainda a agência.

Além de Ice Merchants, foram também seleccionados para Melbourne os filmes Tornar-se um homem na Idade Média, de Pedro Neves Marques, nas curtas-metragens, e Pacifiction (Tourment sur les Îles), do realizador espanhol Albert Serra, e Tout le Monde Aime Jeanne, da francesa Céline Deveaux, coproduzidos por Portugal, na secção de longas-metragens, assim como Interdito a Cães e Italianos, do realizador francês Alain Ughetto, no programa de longas-metragens de animação.

Diários de Otsoga, de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, e Fogo-Fátuo, de João Pedro Rodrigues, também foram exibidos no festival.

O júri da 70.ª edição do festival foi composto pelos realizadores Tiriki Onus e James Vaughan e pelo crítico Jourdain Searles.

O palmarés deste ano também distinguiu Moshari, do realizador do Bangladesh Nuhash Humayun, como melhor “curta” de ficção, e Will You Look at Me, de Shuli Huang, da China, como melhor documentário em curta-metragem. O prémio de melhor “curta” experimental foi para Nazarbazi, de Maryam Tafakory, jovem realizadora do Irão.

A entrega dos prémios decorreu na quinta-feira, em Melbourne, e contou com a presença de João Gonzalez.

O Festival de Melbourne, o maior e mais antigo do cinema australiano, teve início no passado dia 4 e prolonga-se até ao próximo dia 28, com sessões online e em sala.