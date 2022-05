Cinco portugueses e uma Lisboa-fantasma no regresso do Festival de Cannes

Até ao próximo dia 28, a 75.ª edição do maior festival de cinema do mundo fará entrar em cena Cristèle Alves Meira, Tiago Guedes, Falcão Nhaga, João Pedro Rodrigues e João Gonzalez. E há também a Lisboa da francesa Céline Devaux.

O primeiro filme português a entrar em cena na 75.ª edição do Festival de Cannes, que esta terça-feira se inicia, será Alma Viva, de Cristèle Alves Meira. Passará logo no segundo dia, secção Semana da Crítica, território já antes frequentado pela luso-francesa de 39 anos, porque aí foram exibidas as suas curtas-metragens Campo de Víboras, em 2016, e Invisível Herói, em 2019. Mas também é uma estreia, Alma Viva: é uma primeira longa-metragem na história da cineasta.