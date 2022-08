Incêndio da Serra da Estrela: frente na Guarda continua a progredir, em Gouveia está dominada

O incêndio que destrói há seis dias a Serra da Estrela continua a progredir esta sexta-feira com pelo menos duas frentes activas, uma mais intensa na freguesia de Videmonte, no concelho da Guarda, e outra, mais pequena, no concelho de Manteigas. A frente que estava a percorrer o concelho de Gouveia foi dominada durante a noite.

A informação foi transmitida ao PÚBLICO pelo presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, e pelo colega de Gouveia, Luís Tadeu, ao final da manhã desta sexta-feira, após a habitual reunião matinal entre a estrutura de comando, a secretária de Estado da Protecção Civil e os autarcas da região, para fazer o ponto de situação deste incêndio. O segundo comandante nacional Miguel Cruz, que está a liderar a operação de combate, destacou, numa conferência de imprensa pouco depois do meio-dia, que a frente activa mais preocupante se encontra entre Videmonte, na Guarda, e Linhares, em Celorico da Beira, que concentra as atenções do combate.

Miguel Cruz reconheceu que num fogo com um perímetro de mais de 100 quilómetros e face ao agravamento das condições meteorológicas durante a tarde há um risco sério de reactivações, que tentarão ser rapidamente controladas, evitando-se o surgimento de novas frentes de fogo.

Sérgio Costa disse que se mantém activa uma frente no seu concelho e outra, mais pequena, no de Manteigas. Deu ainda conta de uma reactivação já na manhã desta sexta-feira em Famalicão da Serra, que não sabe se foi entretanto resolvida. Desolado e revoltado, o presidente da Câmara da Guarda lança um alerta: “O país ainda não percebeu o impacto do que está a acontecer aqui. É na Serra da Estrela que nasce o principal rio português. Isto terá consequências ao nível dos recursos hídricos, da biodiversidade e da fixação de carbono”. E remata: “Oxalá não acordemos todos tarde demais para o que está a acontecer.”

O autarca da Guarda lamenta que duas máquinas de rasto que deveriam ter começado a funcionar esta quinta-feira ao fim da tarde, só tenham iniciado a operação às 6h desta sexta-feira. E conta que, apesar de a câmara não ter este tipo de maquinaria, contratou duas viaturas à hora. “Estão desde as 7h à espera que lhes seja atribuída uma missão”, critica já depois das 11h.

Ao meio-dia, o fogo estava a ser combatido por mais de 1500 operacionais, 16 aeronaves e mais de 500 veículos, informava a página da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, que classificava nessa altura esta como a única “ocorrência importante”. O reforço de meios aéreos era notório face ao início da manhã, quando estavam a operar menos de metade. Miguel Cruz dava conta que o rol de aeronaves incluía um avião Canadair, disponibilizado por Espanha.

População lamenta a “jóia” que se perdeu na Serra da Estrela. Leia a reportagem na Serra da Estrela Tiago Lopes

O Sistema Europeu de Informação de Fogos Florestais (conhecido pela sigla inglesa EFFIS), que, através do recurso a imagens de vários satélites, permite detectar fogos com áreas ardidas superiores a um hectare, contabilizava na manhã desta sexta-feira 16.310 hectares afectados pelo incêndio da Serra da Estrela, que deflagrou na madrugada do passado sábado.

Foto É provável que o incêndio tenha afectado a população de víboras-cornudas, que são endémicas da Península Ibérica (e também do Noroeste de África) CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA SERRA DA ESTRELA

Isto terá consequências ao nível dos recursos hídricos, da biodiversidade e da fixação de carbono”. E remata: “Oxalá não acordemos todos tarde demais para o que está a acontecer Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda

Mas esta sexta-feira nem tudo são más notícias. A frente do incêndio que progredia pelos concelhos de Gouveia está dominada, o que foi confirmado pelo presidente da câmara. “Felizmente não temos nada aceso no concelho neste momento”, afirmou Luís Tadeu. O autarca explicava que tal foi possível devido ao trabalho de combate feito durante a noite, que aproveitou a janela de oportunidade dada pelas condições meteorológicas mais favoráveis.

“Agora estamos a apostar na vigilância, com brigadas dispersas pelo terreno, para evitar qualquer reacendimento”, diz o autarca de Gouveia, que lamenta o que está a acontecer no Parque Natural da Serra da Estrela, a segunda maior área protegida em Portugal, com 89 mil hectares.