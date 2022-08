Autoridades procuram jovem de 25 anos e três filhos que moravam na quinta do actor Ezra Miller

As forças policiais estão a tentar localizar uma jovem de 25 anos e os seus três filhos que viviam na quinta de Ezra Miller, em Vermont. Segundo avança esta quinta-feira a revista Rolling Stone, as autoridades receiam que o actor esteja a ocultar o paradeiro da família.

No fim-de-semana passado, a polícia do estado de Vermont tentou, por várias vezes, entregar à jovem uma ordem judicial de emergência que exigia que as crianças — de 1, 4 e 5 anos — fossem não só retiradas dos seus cuidados, mas também da quinta onde estavam a viver, dadas as preocupações com a sua “segurança”. Mas quando a polícia chegou à quinta de Miller, o actor alegou que a família se tinha mudado há mais de dois meses.

A Procuradoria do Estado de Vermont diz acreditar que o actor estava a tentar evitar que a missiva fosse entregue à jovem, de acordo com um documento judicial obtido pela Rolling Stone.

Foi numa destas visitas para encontrar a jovem e as crianças que Miller foi acusado de roubo pelas forças policiais. Em Maio, o actor terá entrado numa habitação e roubado várias garrafas de álcool.

E foi também nesta altura que se iniciaram as buscas pela família. Semanas antes, a polícia tinha recebido alertas sobre a segurança das crianças. Várias fontes alegavam que havia armas abandonadas pela casa e que uma das crianças teria colocado uma bala perdida na boca. A mãe das crianças disse que Miller a ajudou a escapar de um parceiro abusivo e que a quinta estava a ser um “refúgio de cura”.

“O Tribunal conclui que permanecer em casa é contrário ao bem-estar das crianças porque: a segurança das crianças não pode ser razoavelmente assegurada se as crianças permanecerem sob a custódia dos pais ou guardiões”, lê-se no documento a que a revista teve acesso, onde também é dito que a a custódia legal das crianças ia ser transferida para o estado.

Apesar de o actor ter afirmado que a família não residia na quinta há mais de dois meses, as redes sociais contam outra história. Até meados de Julho, a jovem de 25 anos publicava citações, fotografias tiradas na quinta e selfies de forma quase diária no Instagram, mas a sua conta parece ter sido apagada.