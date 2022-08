Vimos uma super-Lua pela última vez este ano

Esta quinta-feira, quem olhou para o céu teve a oportunidade de observar a última super-Lua do ano.

A última super-Lua do ano foi acompanhada um pouco por todo o mundo. Mais brilhante e mais próxima (com a ilusão de parecer maior), o céu limpo brindou-nos com uma paisagem perfeita para observar este fenómeno.

Como é que acontece? Uma super-Lua ocorre quando o nosso satélite natural atinge o ponto mais próximo da Terra e está simultaneamente na fase de Lua Cheia e a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu (o ponto da órbita em que a Lua se encontra mais próxima da Terra). Depois de no último mês de Julho o céu nublado e as poeiras de África terem impedido a total visualização da super-Lua, esta quinta-feira tudo se compôs para uma observação limpa.

Depois das super-Luas de Junho e Julho, a desta quinta-feira foi a última vez que acompanhámos este fenómeno em 2022.

Ainda nesta madrugada, começou uma “chuva de estrelas cadentes”, que se prolonga pelo fim-de-semana. Estes rastos de fogo são causados pela passagem da Terra por fragmentos do cometa 109P/Swift-Tuttle: é uma chuva de meteoros conhecida como Perseidas, que ocorre todos os Verões no hemisfério Norte.