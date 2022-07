As imagens da maior super-Lua do ano

Na noite da passada quarta-feira o céu foi brindado pela maior super-Lua do ano.

Este fenómeno acontece quando a lua atinge o ponto mais próximo da Terra e está simultaneamente na fase de Lua Cheia e a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu (o ponto da órbita em que a Lua se encontra mais próxima da Terra). Em Portugal, esperava-se que poeiras e nuvens dificultassem a visão da super-Lua, mas algumas pessoas acabaram por ser surpreendidas.

No mês passado, em Junho, as condições atmosféricas permitiram visualizar uma super-Lua brilhante. Se este mês não conseguiu assistir ao fenómeno, no dia 12 de Agosto tem uma nova oportunidade. Apesar de ser um fenómeno considerado raro, não o é, já que acontece duas a quatro vezes por ano.