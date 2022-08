A praia do Almograve e o seu bar são um caso sério

Sentados no miradouro que é o bar da praia do Almograve é que se percebe bem como este antigo espaço em escadinha, recentemente remodelado, é realmente a recepção e sala de visitas desta tão adorada faixa costeira. A praia principal da terra é um areal de boas dimensões, particularmente longo, protegido por falésias baixinhas, limpas de qualquer urbanização, já que a povoação fica a uns 500m com acesso por estrada com passadiço.