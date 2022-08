Nos Caneiros, em Ferragudo, a praia tem rei e grutas secretas

Ainda não vislumbrámos o areal e já ele se impõe em trono branco, encaixado no vale de acesso à praia dos Caneiros, em Ferragudo: apoio de praia, bar e restaurante de um lado, estreita esplanada do outro, não há como pôr o pé na areia sem lhe passar pelas barbas, apesar de ser “bastante adequado” e pouco “intrusivo”, haveremos de ouvir já em pleno areal. Se não for de todas, o Rei das Praias é, pelo menos, monarca indiscutível da dos Caneiros, ainda que Luís Martinho confesse alguma “vergonha” quando tem de pedir “uma factura” em nome da empresa, ri-se.