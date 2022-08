China dispara mísseis em exercícios militares à volta de Taiwan

As manobras militares são uma resposta directa à visita de Nancy Pelosi a Taiwan, que a China encarou como uma provocação.

A China iniciou esta quinta-feira os anunciados exercícios militares com fogo real nas imediações de Taiwan, naquela que é a maior operação deste tipo alguma vez levada a cabo por Pequim junto da ilha.

“Os exercícios estão a começar”, disse a televisão estatal chinesa CCTV numa mensagem publicada na rede social Weibo pouco depois das 12h locais (5h em Lisboa). Os exercícios estão programados até domingo e abrangem seis zonas marítimas e aéreas em redor da ilha. Incluem “disparos reais de longo alcance” e “testes de mísseis convencionais”, disse a estação. “Esta é a nossa mensagem firme para os dirigentes mal-intencionados e as forças separatistas que querem a independência de Taiwan”, afirmou à CCTV um responsável da região militar Leste do Exército de Libertação Popular (ELP), Gu Zhong.

Momentos depois de a China ter iniciado os exercícios, as forças armadas de Taiwan disseram que se estão a “preparar para a guerra sem procurar a guerra”. “Não queremos uma escalada [de tensões], mas não hesitamos quando se trata da nossa segurança e soberania”, disse o Ministério da Defesa.

O Exército chinês anunciou entretanto que disparou vários mísseis para a água na costa Leste de Taiwan. As autoridades da ilha denunciaram o lançamento de mísseis também a Nordeste e Sudeste e que cerca de 10 navios da Marinha chinesa e vários caças atravessaram a “linha média” que separa as águas territoriais da China e de Taiwan.

As manobras militares são uma resposta directa à visita da presidente da Câmara dos Representantes norte-americana Nancy Pelosi a Taiwan, que a China encarou como uma provocação e um incitamento à vontade independentista da ilha. Pelosi é a mais importante responsável norte-americana a visitar a ilha em 25 anos. Washington tem também um porta-aviões e outro equipamento naval na região.

Apesar de os exercícios assumirem agora uma escala sem precedentes, desde o início da semana que a China tem feito manobras militares no estreito. Na terça-feira, o Ministério da Defesa de Taiwan denunciou a incursão de 21 aviões militares chineses na sua Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ), e na quarta-feira, quando Pelosi estava reunida com o Parlamento local e com a Presidente de Taiwan, terão entrado outros 27.

À intensificação dos exercícios militares em redor de Taiwan, a China somou a suspensão das importações de dezenas de produtos agrícolas do território e de algumas exportações, como, por exemplo, a areia chinesa.

UE condena manobras militares “agressivas ”

O chefe da diplomacia da União Europeia condenou as manobras militares “agressivas” da China no Estreito de Taiwan. Josep Borrell sustentou que não há “nenhuma justificação” para as acções e que Pequim está a utilizar a visita a Taiwan da congressista americana Nancy Pelosi “como pretexto”.

“É normal para os deputados dos nossos países fazerem viagens internacionais”, escreveu na rede social Twitter a partir da capital do Camboja, à margem de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).