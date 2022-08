Endesa garante aos clientes que vai manter preços “até ao final do ano”

Depois da polémica dos últimos dias, a Endesa está a assegurar aos seus clientes que não irá mexer nos preços dos fornecimentos de electricidade.

Num e-mail assinado pela directora de mercado residencial e negócios em Portugal, Inés Roque de Mateo, a Endesa garante que “não irá aumentar os preços de electricidade do mercado residencial até ao final do ano”.

A empresa acrescenta que as condições do contrato “irão manter-se”, tal como ficou estabelecido no “momento da sua contratação” e mostra-se disponível para “o esclarecimento de quaisquer dúvidas, através dos canais de atendimento ao cliente”.

A necessidade de a Endesa dar garantias aos seus clientes do segmento doméstico espelham a dimensão da controvérsia causada pelas declarações do presidente da empresa em Portugal, Nuno Ribeiro da Silva, numa entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios.

Nas declarações que foram conhecidas no fim-de-semana passado, o gestor referiu-se a uma subida de preços no mercado português, com reflexos já nas facturas de Julho, associada à introdução do mecanismo ibérico para limitar o custo do gás na electricidade. A subida poderia ser de 40% face aos preços do mês anterior, disse.

Apesar de Ribeiro da Silva não ter mencionado que esse seria o caso dos clientes residenciais, a dúvida foi criada, motivando a reacção pronta do Ministério do Ambiente, que as considerou “alarmistas” e disse não ver “qualquer justificação no aumento de preços que foi comunicado”.

Também a ERSE veio esclarecer que serão essencialmente os clientes industriais quem vai pagar o custo do mecanismo referente a Junho e Julho – ainda que todos os clientes, incluindo os domésticos, que entretanto tenham visto os seus contratos renovados a partir de 26 de Abril sejam chamados também a pagar, fazendo com que a base de pagadores vá aumentando até ao término da medida, em Maio de 2023.

A ERSE assegurou, tal como o Governo, que mesmo somando-lhe o custo extra do mecanismo, o preço da electricidade para os consumidores portugueses será sempre mais baixo do que seria caso este não existisse.

Na segunda-feira, a Endesa emitiu um comunicado comprometendo-se “a manter os preços contratuais com os seus clientes residenciais em Portugal até ao final do ano” e assegurando que vai cumprir “os compromissos estabelecidos no quadro regulatório português e no mecanismo ibérico”.

Mas a necessidade de vir informar cada cliente sobre este caso dá bem conta do grau de incerteza que foi criado desde o fim-de-semana.