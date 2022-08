Em Barcelos o melão casca de carvalho também canta: há feira na avenida

No fim-de-semana, dias 6 e 7 de Agosto, produtores de melão e vinho fazem a festa no centro de Barcelos.

“O importante é o toque, o modo como soam, mas para isso é preciso que seja com tempo fresco. Com manhãs de orvalho, até parecem sinos a tocar”, dizia à Fugas o “rei dos melões”, no caso da zona de Entre Douro e Minho. Mas o melão casca de carvalho é rei também noutros pontos, caso de Barcelos, que o celebra este fim-de-semana.

Dias 6 e 7 de Agosto, a Feira do Melão Casca de Carvalho volta à cidade, animando a Avenida da Liberdade.

O evento contará com seis produtores de melão e um produtor de vinho da região.

A feira, dedicada “a este fruto autóctone singular e muito apreciado na região”, sublinha a autarquia de Barcelos, tem como “objectivo a preservação e promoção de um produto característico de Barcelos”, procurando cativar o público e “demonstrando a importância que este fruto tem para os agricultores da região”.

A feira decorre das 9h às 21h (sábado) e das 9h às 19h (domingo).