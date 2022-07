No quintal da senhora a quem morreram os chibos

Numa reportagem sobre os incêndios, uma senhora já de certa idade enumerava aquilo que tinha perdido para o fogo: dois chibos, umas galinhas, lenha, cabras, um tractor. Percebia-se que esta era a sua riqueza e tinha desaparecido. Falava num quintal com um galinheiro, e um telheiro, igual a milhares de outros no centro e Norte do país, com o mesmo caos de um sítio onde se trabalha, se dá alimento aos animais, se vai buscar a lenha e se amontoam as coisas inúteis. Não é para ser mostrado, mas o fogo revelou-o aos citadinos, provocou a indiscrição da revelação. A senhora falava dos chibos mortos, outra palavra que vem do Portugal que a televisão não mostra. E o tractor já não devia funcionar, devia estar na sucata –​ a marca polaca Ursus foi comum nos anos da Reforma Agrária, mas este devia já ser em segunda ou terceira mão. Cito de memória a lista dos “bens”, mas o detalhe não é muito relevante.