Dois patriarcas de Lisboa terão calado queixa sobre alegado abuso sexual por um padre

Um padre que nos anos 1990 tinha a seu cargo duas paróquias da zona norte do distrito de Lisboa é suspeito de ter abusado sexualmente de crianças. A denúncia, de pelo menos um destes casos, foi feita pela mãe de uma das alegadas vítimas, ainda nessa altura, ao então cardeal-patriarca de Lisboa, D. José Policarpo, e, mais recentemente, a D. Manuel Clemente, que exerce as mesmas funções. Em ambos casos, não terá havido qualquer denúncia às autoridades civis nem um procedimento interno da Igreja.

O caso foi relatado esta terça-feira pelo Observador. Segundo a notícia, a mãe de um menino que, na altura dos alegados abusos teria 11 anos, terá suspeitado do que considerava ser a excessiva proximidade do padre com as crianças das suas paróquias. Alguns anos depois, as suspeitas da mulher terão sido confirmadas pelo filho, que lhe terá dito que o sacerdote teria abusado dele e de outros menores. Sem nunca denunciar o caso à polícia, a mulher pediu uma reunião com D. José Policarpo, da qual terá saído com a crença de que ele não acreditara nela. Segundo o jornal, seguiram-se vários outros contactos com a hierarquia do Patriarcado, mas sem qualquer efeito prático, além do facto de, já em 2002, o suspeito ter saído das paróquias em que trabalhava. Foram-lhe atribuídas funções numa capelania.

Nessa altura, ainda segundo o Observador, a mãe que fizera a denúncia voltou a reunir-se com D. José Policarpo, que lhe terá dito que o padre estava a ser submetido a um tratamento. O jornal questionou o Patriarcado de Lisboa sobre esta questão, mas não obteve qualquer confirmação, embora o gabinete de comunicação de D. Manuel Clemente tenha confirmado que o Patriarcado recebera “no final da década de 1990, uma queixa contra o padre […] por alegados abusos sexuais”.

A criação de uma comissão de protecção de menores, pelo Patriarcado de Lisboa, em Abril de 2019, terá sido a razão para que o caso voltasse a ser discutido. O diário online afirma que foi nessa altura que a mesma mulher, que vinte anos antes denunciara o caso a D. José Policarpo, convenceu o filho, agora adulto, a contar o que lhe acontecera a D. Manuel Clemente. A reunião aconteceu, entretanto, em data que não é divulgada, mas, aparentemente, sem que nada tenha sido feito em relação ao caso. “O actual Patriarca encontrou-se com a vítima, que não quis divulgar o caso, mas sim que não se voltasse a repetir. Até este momento, o Patriarcado de Lisboa desconhece qualquer outra queixa ou observação de desapreço sobre este sacerdote”, esclareceu o gabinete de comunicação de D. Manuel Clemente.

Segundo a notícia, o padre em questão está, actualmente, hospitalizado e já não exerce quaisquer funções. Depois de ter sido afastado das paróquias, em 2002, terá criado uma associação privada e não-canónica, que ainda existe e tem como função acolher famílias, crianças, jovens e idosos num grupo cristão.

O caso do sacerdote será um dos sete que foram enviados à Polícia Judiciária, por parte da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja (CIEAMI)​, que entrou em funções em Janeiro deste ano. Contudo, a terem existido crimes, estes já prescreveram, e da descrição enviada às autoridades civis não constará sequer o nome da vítima ou qualquer outro caso relacionado com o mesmo suspeito, adianta o jornal.

A Igreja Católica anda, há décadas, a braços com diversos escândalos relacionados com abusos sexuais de menores, por parte de sacerdotes, e a forma como estes foram sendo sempre escondidos por parte da hierarquia. Em Fevereiro de 2019, o Papa Francisco encabeçou uma cimeira com bispos de todo o mundo em Roma, em que ficou decidido que todas as dioceses teriam de criar uma comissão de protecção de menores, até ao Verão de 2020. Um manual detalhado sobre como os bispos deveriam agir em caso de suspeitas de abuso foi, entretanto, publicado pelo Vaticano, instando-os a levar todas as denúncias à polícia, excepto as que fossem ouvidas em confissão.

Por cá, os dados mais recentes divulgados pela comissão liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, davam conta que, em Abril, esta já tinha recolhido 290 depoimentos sobre alegados abusos. Destes, 16 casos que ainda não tinham prescrito seguiram para o Ministério Público. Mas entre as denúncias havia também casos tão antigos como a década de 1950.

Pedro Strecht recusou-se a comentar o caso vindo agora a público e que aponta para um suposto incumprimento de D. Manuel Clemente das próprias regras definidas pelo Vaticano para lidar com casos de suspeita de abuso.