Sobem para 290 as queixas recebidas pela Comissão que estuda abusos sexuais na Igreja

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja (CIEAMI) já recebeu, até esta terça-feira, um total de 290 depoimentos, em três meses de trabalho.

Os testemunhos dizem respeito a abusos que terão sido cometidos até 1950 e o universo pode ser, na verdade, ainda maior do que o reportado até ao momento, como indicou o coordenador da comissão, o pedopsiquiatra Pedro Strecht, em conferência de imprensa, em Lisboa, para balanço dos primeiros três meses de trabalho.

No último balanço, feito em Fevereiro, a CIEAMI dava conta de 214 depoimentos recebidos num mês.

“Confirma-se que nestas situações existem poucas queixas que levem a processos jurídicos que levem a condenações”, explicou o coordenador, frisando que muitos dos casos de abusos já prescreveram. Apenas 16 casos de abusos foram encaminhados para o Ministério Público.

De acordo com a socióloga Ana Nunes de Almeida, também membro da CIEAMI, a maioria das vítimas são homens, existindo também mulheres; encontram-se em “todos os grupos etários” (desde nascidos em 2009 a 1934); há queixas em todas as regiões do país; e as idades do primeiro abuso variam entre os dois e os 17 anos de idade.