Saldo orçamental até Junho é superior em 1767 milhões ao do ano do excedente

A escalada dos preços na economia continua a conduzir a uma subida da receita fiscal que fica muito acima daquela que era projectada pelo Governo no OE. Em contrapartida, a despesa cresce a um ritmo inferior ao esperado.

Um crescimento muito forte da receita fiscal numa conjuntura de subida dos preços e de recuperação da economia colocou as contas públicas, até Junho deste ano, com um saldo positivo que é, para já, bastante mais favorável do que o registado na primeira metade de 2019, o único ano desde o 25 de Abril em que Portugal acabou por registar um excedente orçamental.