Trilho Panorâmico do Tejo homologado: à beira-rio entre Constância e Vila Nova da Barquinha

Um trilho que promete muitas belezas naturais e descobertas pelas vilas, acompanhando a beira-rio que liga Constância e Vila Nova da Barquinha. É uma das grandes novidades do ano na zona do Zêzere-Tejo, a par com a nova praia fluvial de Constância.

O Trilho Panorâmico do Tejo, que nasce da requalificação de um antigo caminho, foi inaugurado em Fevereiro e, segundo a autarquia de VN da Barquinha, já foi “percorrido nos últimos meses por milhares de entusiastas do desporto na natureza”.

Agora, o trilho (GR12 E7 - Grande Rota do Tejo - Etapa Panorâmica do Tejo – Almourol), foi por fim homologado. “A Carta de Homologação do percurso, emitida pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, tem validade de cinco anos”, informa a autarquia.

Do projecto de requalificação, pela margem direita do Zêzere, faz parte a melhoria do acesso ao Cais Pai-Avô, na freguesia de Praia do Ribatejo, com “um pavimento de calçada para acesso ao rio”, permitindo “resistência e condições de circulação pedonal e viária”, “o acesso de pessoas e veículos ao rio Tejo, com vista à recolha e largada de embarcações de pequena e média dimensão”, resumia-se na altura do lançamento do projecto.

Foto Trilho Panorâmico do Tejo CM VN Barquinha/PERSIO BASSO

Incluídas também “estruturas para estadia dos pescadores”, com espaços ideais para “repouso e contemplação da paisagem ribeirinha”.

O trilho, com cerca de 10,5km, inclui “passadiços, corrimões, miradouros e áreas de lazer ao longo de toda a extensão” e pode ser feito a caminhar ou pedalar. Um dos momentos altos é, claro, a passagem pelo Castelo de Almourol.

Mas há outras atracções para visitar, como o Fluviário Foz do Zêzere, a Igreja Matriz de Tancos, o Parque de Escultura Contemporânea ou o Centro de Interpretação Templário.