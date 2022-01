Trilho Panorâmico do Tejo quase a abrir: à beira-rio, entre Constância e Vila Nova da Barquinha

Vila Nova da Barquinha prepara a inauguração do Trilho Panorâmico do Tejo: trata-se da requalificação de um trilho que acompanha o rio, da foz do Zêzere em Constância, pela margem direita do Tejo por terras de Vila Nova da Barquinha. Com trabalhos iniciados em Outubro, anuncia esta última autarquia, está “em curso a empreitada de melhoria do acesso ao Cais Pai-Avô, na freguesia de Praia do Ribatejo”. A inauguração do novo trilho está marcada para Fevereiro.

Na área do Cais Pai-Avô, a “intervenção prevê a execução de um pavimento de calçada para acesso ao rio": segundo a autarquia, uma obra que “procura dotar o actual caminho em terra batida de resistência e condições de circulação pedonal e viária”. Deverá permitir o “acesso de pessoas e veículos ao rio Tejo, com vista à recolha e largada de embarcações de pequena e média dimensão”, refere-se.

À beira-rio haverá também “estruturas para estadia dos pescadores, sendo uma mais-valia para os utilizadores da rampa de acesso ao rio”. Estas, realça-se, serão uma “mais-valia” também para os visitantes do trilho para “repouso e contemplação da paisagem ribeirinha”.

O caminho base do renovado trilho já é conhecido localmente: era usado para provas BTT, como a Almourol à Vista. O projecto global, segundo a autarquia de Vila Nova de Barquinha, garante a “sua perfeita integração na paisagem”.

Foto O trilho tem cerca de 10,5km CM VN Barquinha

Inclui “passadiços, corrimões, miradouros e áreas de lazer ao longo de toda a extensão” - cerca de 10,5km. Com passagem no Castelo de Almourol, o percurso tem outras atracções para além das naturais, casos do Fluviário Foz do Zêzere, a Igreja Matriz de Tancos, o Parque de Escultura Contemporânea e o Centro de Interpretação Templário.

O ponto de partida (ou chegada) pode ser precisamente o Fluviário (Centro Náutico de Constância), que para mais oferece belas vistas de Constância e da foz do Zêzere no seu encontro com o Tejo. Um miradouro e um passadiço servirão de camarins. O passeio até Praia do Ribatejo poderá incluir o avistamento de cegonhas e prossegue pelo Cais Pai-Avô, a fonte da Galiana, o Castelo de Almourol (que celebrou 850 anos em 2021), a vila de Tancos e o Cais d’el Rei, e até Vila Nova da Barquinha podem apreciar-se a flora e faina piscatória. Na antiga Barca, é chegar ao parque ribeirinho que inclui o museu ao ar livre de Escultura Contemporânea. No site do Turismo do Centro há mais detalhes do passeio.

O Trilho Panorâmico do Tejo, segundo avança a autarquia da Barquinha em comunicado, deverá abrir ao público no final de Fevereiro, após as obras e “trabalhos finais de limpeza de terrenos e de colocação de sinalética”.