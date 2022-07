Botella: no novo bar de vinhos do Porto há sangue novo e um janelão virado para o mar

Abriu na Foz do Porto um wine bar que se orgulha de conviver com pequenos produtores, sangue novo, e de dar a volta ao mundo para procurar “vinhos autênticos”.

Estamos na Foz do Porto, Avenida Brasil, o mar todo pela frente, e a verdade é que por uns instantes estamos na ilha do Pico, o vinho a fazer-nos viajar, solos complexos com personalidade única, terroir vulcânico. “Acidez estaladiça e crocante”, sugere Diogo Magalhães Ferreira, o nosso mestre-de-cerimónias pouco depois de tirar o lacre e a rolha a uma garrafa da Adega do Vulcão, pequeno projecto dos Açores “de um casal italiano muito simpático que faz vinhos autênticos”. Não conhecemos pessoalmente Cinzia Caiazzo e Gianni Mancassola, mas por instantes até podíamos estar à conversa numa das suas vinhas de copo na mão. “Conhecemos os produtores por dentro”, segreda um dos responsáveis do Botella, o mais recente wine bar do Porto. “Conhecemos a sua história”.