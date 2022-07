Sunak, Mordaunt e Truss vão disputar as duas últimas vagas da corrida a Downing Street

Tal como se esperava, Kemi Badenoch foi esta terça-feira eliminada da corrida à liderança do Partido Conservador e do Governo do Reino Unido, na fase de votação dos deputados tories. Com apenas 59 votos, a antiga secretária de Estado da Igualdade e das Comunidades foi a candidata menos votada dos quatro que ainda estavam em jogo.

Rishi Sunak (118 votos), ex-ministro das Finanças, Penny Mordaunt (92), secretária de Estado para a Política Comercial, e Elizabeth Truss (86), ministra dos Negócios Estrangeiros, estão apurados para a quinta ronda, agendada para quarta-feira.

Os dois finalistas desta etapa da contenda eleitoral vão disputar o voto dos cerca de 160 mil militantes do Partido Conservador durante o Verão. O nome do próximo primeiro-ministro britânico, sucessor de Boris Johnson, será revelado no dia 5 de Setembro.