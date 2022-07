Primeira ronda de votações para a sucessão de Johnson antecipa duelo entre Sunak e Mordaunt

Ex-ministro das Finanças foi o mais votado pelos deputados tories e a secretária de Estado para a Política Comercial ficou em segundo, confirmando as sondagens favoráveis. Sucessor de Sunak na pasta das Finanças foi um dos dois candidatos eliminados.

Os resultados da primeira ronda de votações para a corrida à liderança do Partido Conservador e do Governo do Reino Unido, divulgados esta quarta-feira, parecem antecipar um duelo que muitos acreditam que pode ser o embate final da contenda: Rishi Sunak contra Penny Mordaunt.

Numa eleição em que votaram apenas os 358 deputados tories, o ex-ministro das Finanças foi o mais votado, com 88 votos, ao passo que a ex-ministra da Defesa e actual secretária de Estado para a Política Comercial ficou em segundo lugar, com 67 votos.

Com apenas 25 e 18 votos respectivamente, Nadhim Zahawi, actual ministro das Finanças, e Jeremy Hunt, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, foram eliminados da corrida.