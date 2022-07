Seixal volta a fazer Splash! Um parque aquático junto ao cais fluvial

Estreou-se em 2017 e agora está de volta para nova temporada. É um parque aquático, criado por iniciativa da autarquia, no Terminal Fluvial do Seixal. No Splash, há piscinas para miúdos e graúdos, uma ilha de surf, várias diversões insufláveis, desportos e até circuito de arborismo. A temporada de 2022 irá decorrer de 27 de Julho a 4 de Setembro.

Prometem-se também “as tradicionais zonas de sombra e descanso, street food e música ambiente”, além de “aulas de fitness e um campo de voleibol de praia”, entre outros.

Mas o complexo aquático inclui ainda áreas como o carrossel, matraquilhos e zonas que prometem animação logo pelo nome: Kamikaze Splash, Banzai Splash ou Obstacle Splash (slides aquáticos).

Por aqui, os miúdos podem andar à vontade, “mas sempre supervisionados pelos pais”, lembram os organizadores, sublinhando a “presença constante de monitores e nadadores-salvadores em todo o espaço”.

Foto Splash Seixal

A área inclui “espaço lounge com vista rio e uma área de street food", não faltando “pizzas, cachorros, hambúrgueres, tostas, saladas, gelados, bar de cerveja e refrigerantes, cocktails e sumos naturais”.

A funcionar diariamente, das 10 às 19h, é gratuito para crianças até dois anos; dos 2 aos 12 anos, o bilhete custa entre 6 e 10 euros (conforme dia da semana, mais caro ao fim-de-semana); para maiores de 12, a entrada custa entre 9 e 11 euros. Outros descontos, grupos, infos e preçário completo aqui.