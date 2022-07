Depois de inundações, a China atravessa temporada de calor extremo

A China tem vivido um pingue-pongue meteorológico, com impactos na população. Primeiro veio a precipitação intensa e as inundações, ainda em Junho, depois o calor, de seguida ocorreu uma chuva excessiva com enchentes neste último fim-de-semana e agora, de novo, esperam-se muitos dias de calor intenso.

No domingo, inundações no Sudoeste e no Noroeste do país mataram pelo menos 12 pessoas e obrigaram a retirada de milhares de cidadãos.

Na província de Sichuan, morreram pelo menos seis pessoas e 12 estão desaparecidas, de acordo com a agência Associated Press, que por sua vez cita a CGTN, um canal noticioso estatal chinês. Um dia antes, 1300 pessoas tinham sido retiradas daquela região. Já na província de Gansu, situada no Noroeste do país, outras seis pessoas morreram e 3000 foram retiradas. Nas regiões mais afectadas choveu quase dez centímetros em apenas 36 horas, o que equivale a quase o dobro da média da precipitação em Julho, de acordo com a AP.

A meio de Junho a chuva excessiva já tinha atingido a região Sul da China. Apesar do início do Verão ser marcado por chuvas intensas naquela região, a precipitação foi mais forte do que o normal. Além da chuva, o país esteve a braços com uma onda de calor em Julho, na semana passada, e está prestes a entrar numa nova temporada de calor intenso durante os próximos dias, tal como o que está a ocorrer na Europa Ocidental.

A partir de 20 de Julho, as temperaturas vão aumentar no Sul da China, devendo situar-se entre os 39 e os 42 graus Celsius. As províncias afectadas são Jiangxi, Zhejiang e Fujian, de acordo com a Administração Meteorológica Chinesa, refere a agência Reuters. O calor está previsto manter-se até 24 de Agosto.

Durante o Verão, a China costuma atravessar três períodos de dez dias de calor intenso, chamados de “sanfu”, ou seja, “três períodos para se ficar deitado”, explica a Reuters. No entanto, prevê-se que este segundo período que vai começar esta semana será de 20 dias, segundo os meteorologistas.

Julho com inundações

Outros países também sofreram o impacto do excesso de chuva durante o mês de Julho. Na sexta-feira passada, uma inundação matou duas pessoas no Colorado (Estados Unidos), de acordo com o gabinete do município de Larimer, no Norte do estado norte-americano. A inundação ocorreu a 160 quilómetros a norte da cidade de Denver e as águas submergiram estradas e pontes, de acordo com o jornal norte-americano New York Times.

Já no Paquistão e no Afeganistão, as inundações causadas pelas monções mataram dezenas de pessoas durante a segunda semana de Julho. Ao todo, 57 pessoas morreram na província de Balochistan, no Sudoeste do Paquistão. No vizinho Afeganistão, 24 pessoas perderam a vida no Leste e no Sul do país.

A região de Sydney na Austrália também foi fustigada pela chuva no mês de Julho, obrigando a retirada de milhares de pessoas.

Muitos especialistas associam o excesso de chuva às alterações climáticas.